به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایش حقوق ملت و آزادیهای مشروع در فضای مجازی مبتنی بر منظومه فکری آیت الله العظمی خامنهای با اهدافی مثل بازخوانی اندیشه و سیره ایشان، در حوزه حقوق ملت و آزادیهای مشروع روز یکشنبه هفته آینده توسط مرکز ملی فضای مجازی برگزار میشود.در ادامه محور ها و اهداف همایش را به تفکیک میبینید.
محورهای همایش:
حق برخورداری از محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و نظام حقوقی حاکم بر محتوا
حق برخورداری از نظام حقوقی حاکم بر حاکمیت دادهها و دادهداری
حق برخورداری از نظام حقوقی حاکم بر امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
حق برخورداری از نظام حقوقی حاکم بر مالکیت رقومی در فضای مجازی
حق برخورداری از نظام حقوقی حاکم بر تبلیغات و اقناع سیاسی در فضای مجازی
حق تعیین سرنوشت و حکمرانی مردمپایه
حق شفافیت در فضای مجازی و نظام حقوقی حاکم بر دسترسی عمومی به دادهها
حق بر تربیت و نظام حقوقی حاکم بر آموزش و سواد رسانهای در فضای مجازی
حق بر حریم خصوصی و حمایت از دادههای شخصی در فضای مجازی
حق بر کرامت انسانی و نظام حقوقی حاکم بر صیانت از کودکان در فضای مجازی
حق بر عدالت اجتماعی و نظام حقوقی حاکم بر کاهش شکاف دیجیتال
حق بر صلح، امنیت و مقابله با تهدیدات نظام سلطه در فضای مجازی
حق بر استقلال ملی و نظام حقوقی حاکم بر شبکه ملی اطلاعات
اهداف همایش:
۱- بازخوانی اندیشه و سیره حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) در حوزه حقوق ملت و آزادیهای مشروع
۲- ترسیم نظام مطلوب حقوق ملت و آزادیهای مشروع مبتنی بر اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی)
۳- تضمین و صیانت از حقوق ملت و آزادیهای مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشههای حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی)