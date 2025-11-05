همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در فضای مجازی مبتنی بر منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه‌ای با اهدافی مثل بازخوانی اندیشه و سیره ایشان، در حوزه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع روز یکشنبه هفته آینده توسط مرکز ملی فضای مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در فضای مجازی مبتنی بر منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه‌ای با اهدافی مثل بازخوانی اندیشه و سیره ایشان، در حوزه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع روز یکشنبه هفته آینده توسط مرکز ملی فضای مجازی برگزار می‌شود.در ادامه محور ها و اهداف همایش را به تفکیک می‌بینید.

محور‌های همایش:

حق برخورداری از محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و نظام حقوقی حاکم بر محتوا

حق برخورداری از نظام حقوقی حاکم بر حاکمیت داده‌ها و داده‌داری

حق برخورداری از نظام حقوقی حاکم بر امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

حق برخورداری از نظام حقوقی حاکم بر مالکیت رقومی در فضای مجازی

حق برخورداری از نظام حقوقی حاکم بر تبلیغات و اقناع سیاسی در فضای مجازی

حق تعیین سرنوشت و حکمرانی مردم‌پایه

حق شفافیت در فضای مجازی و نظام حقوقی حاکم بر دسترسی عمومی به داده‌ها

حق بر تربیت و نظام حقوقی حاکم بر آموزش و سواد رسانه‌ای در فضای مجازی

حق بر حریم خصوصی و حمایت از داده‌های شخصی در فضای مجازی

حق بر کرامت انسانی و نظام حقوقی حاکم بر صیانت از کودکان در فضای مجازی

حق بر عدالت اجتماعی و نظام حقوقی حاکم بر کاهش شکاف دیجیتال

حق بر صلح، امنیت و مقابله با تهدیدات نظام سلطه در فضای مجازی

حق بر استقلال ملی و نظام حقوقی حاکم بر شبکه ملی اطلاعات

اهداف همایش:

۱- بازخوانی اندیشه و سیره حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در حوزه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع



۲- ترسیم نظام مطلوب حقوق ملت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)



۳- تضمین و صیانت از حقوق ملت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)