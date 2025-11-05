پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک، از پلمب چند مرکز غیرمجاز فعال در حوزههای زیبایی و درمانی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن سپهوند گفت: در راستای صیانت از سلامت عمومی و ارتقای نظارت بر ارائه خدمات درمانی و زیبایی، تعداد دو مطب غیرمجاز دندانپزشکی، یک مرکز انجام خدمات لیزر، تزریق ژل و بوتاکس و همچنین یک مرکز غیرمجاز طب سنتی (حجامت) با دستور مقام قضایی، حضور بازپرس ویژه حوزه بهداشت و درمان و کارشناسان شبکه بهداشت اندیمشک شناسایی و پلمب شدند.
وی افزود: پروندههای قضایی مرتبط با این مراکز نیز تشکیل و در حال رسیدگی است.
دادستان اندیمشک با هشدار جدی به مراکز فاقد مجوز در زمینههای درمانی و زیبایی تأکید کرد: صیانت از سلامت و بهداشت عمومی جامعه از اولویتهای اساسی دستگاه قضایی است و در همین راستا، برخورد قاطع و قانونی با هرگونه فعالیت غیرمجاز که میتواند سلامت شهروندان را به خطر اندازد، با جدیت ادامه خواهد داشت.