امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پرسش و پاسخ‌ها در حیاط دولت

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴- ۱۵:۱۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان با رهبر انقلاب اسلامی
دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان با رهبر انقلاب اسلامی
۱۴۰۴-۰۸-۱۲
خبرهای مرتبط

تمرکز دولت بر فناوری‌های پیشرفته و مهارت‌آموزی است

عراقچی: مذاکره با آمریکا فقط در مورد مسائل هسته‌ای است

بخش قابل توجهی از منابع بودجه سال آینده از مالیات تامین می‌شود

برچسب ها: هیئت دولت ، اعضای دولت ، جلسه دولت
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 