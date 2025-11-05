پخش زنده
امروز: -
"محمد باقر قالیباف" رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در رأس هیئتی پارلمانی در راستای تعمیق روابط دوجانبه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ "محمدباقر قالیباف" و هیئت بلندپایه سیاسی - پارلمانی کشورمان در بدو ورود به فرودگاه «نورخان» شهر راولپندی مورد استقبال رسمی مقامات بلندپایه سیاسی و پارلمانی پاکستان از جمله «ایاز صادق» رئیس مجلس ملی این کشور قرار گرفتند.
قالیباف در جریان این سفر با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و سنای پاکستان دیدار و گفتوگو خواهد کرد؛ همچنین دیدار با نخستوزیر و سایر مقامات ارشد سیاسی پاکستان از برنامههای مهم این سفر اعلام شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این سفر به دو شهر مهم «لاهور» و «کراچی» نیز خواهد رفت و با نخبگان فرهنگی، مذهبی، تجار و بازرگانان پاکستانی دیدار و تبادل نظر میکند.
در این سفر شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان از جمله «فداحسین مالکی»، «محمدنور دهانی»، «رحمدل بامری»، «مهرداد گودرزند» و «فضلالله رنجبر» قالیباف را همراهی میکنند.
کارشناسان معتقدند تقویت همکاریهای اقتصادی در کنار رایزنیهای سیاسی و پارلمانی از محورهای اصلی این سفر خواهد بود.
به گفته تحلیلگران دو کشور ظرفیتهای گستردهای برای همکاری در حوزههای انرژی، ترانزیت، کشاورزی و فناوری دارند و هدفگذاری تجارت دوجانبه تا سقف ۱۰ میلیارد دلار در سال میتواند به گام بلندی در جهت توسعه روابط تهران و اسلامآباد منجر شود.