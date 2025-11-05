به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ "محمدباقر قالیباف" و هیئت بلندپایه سیاسی - پارلمانی کشورمان در بدو ورود به فرودگاه «نورخان» شهر راولپندی مورد استقبال رسمی مقامات بلندپایه سیاسی و پارلمانی پاکستان از جمله «ایاز صادق» رئیس مجلس ملی این کشور قرار گرفتند.

قالیباف در جریان این سفر با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و سنای پاکستان دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد؛ همچنین دیدار با نخست‌وزیر و سایر مقامات ارشد سیاسی پاکستان از برنامه‌های مهم این سفر اعلام شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این سفر به دو شهر مهم «لاهور» و «کراچی» نیز خواهد رفت و با نخبگان فرهنگی، مذهبی، تجار و بازرگانان پاکستانی دیدار و تبادل نظر می‌کند.

در این سفر شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان از جمله «فداحسین مالکی»، «محمدنور دهانی»، «رحمدل بامری»، «مهرداد گودرزند» و «فضل‌الله رنجبر» قالیباف را همراهی می‌کنند.

کارشناسان معتقدند تقویت همکاری‌های اقتصادی در کنار رایزنی‌های سیاسی و پارلمانی از محور‌های اصلی این سفر خواهد بود.

به گفته تحلیلگران دو کشور ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری در حوزه‌های انرژی، ترانزیت، کشاورزی و فناوری دارند و هدف‌گذاری تجارت دوجانبه تا سقف ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌تواند به گام بلندی در جهت توسعه روابط تهران و اسلام‌آباد منجر شود.