به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: برای نخستین بار عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰ مگاوات توسط تعاونی‌های استان آغاز شده است که پنج مگاوات آن تا پایان سال وارد مدار تولید خواهد شد.

حسن سروری امروز با بیان اینکه تعاونی‌ های خورشیدی به‌ عنوان مدل‌ های نوآورانه نقش مهم و اثرگذاری در ترویج انرژی پاک و درآمدزایی جمعی ایفا می‌ کنند، افزود: در شهرستان‌ های تربت حیدریه، رشتخوار و زاوه این تعاونی ها ایجاد شده‌ اند و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای تولید برق خورشیدی به آنها پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: همچنین برای شهرستانهای گناباد، بردسکن و خواف نیز اخذ مجوز برای تشکیل تعاونی های تجدیدپذیر در دست انجام است و تلاش می کنیم میزان سرمایه‌ گذاری در حوزه تولید برق خورشیدی از طریق ایجاد تعاونی‌ ها تا پایان سال به هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برسد.

مدیر تعاون اداره کل تعاون خراسان رضوی گفت: این وزارتخانه با هدف بهره‌ گیری از ظرفیت تعاونی‌ ها در توسعه انرژی‌ های تجدیدپذیر و کمک به پایداری شبکه برق کشور تفاهم نامه‌ ای با سازمان انرژی‌ های تجدیدپذیر (ساتبا) و بانک توسعه تعاون منعقد کرده است که از این محل شرکت‌ های تعاونی می‌ توانند از تسهیلات حمایتی با نرخ سود ۱۵ درصد و سقف ۶۰۰ میلیارد ریال برای احداث نیروگاه‌ های خورشیدی با هر ظرفیتی در استان بهره‌ مند شوند.

سروری اضافه کرد: متقاضیان می توانند پس از اخذ مجوزهای لازم (پروانه احداث، زمین، اتصال به شبکه و محیط زیست) درخواست خود را از طریق سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون برای بررسی ادارات کل اجرایی مربوطه ثبت و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنند.