دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان کشور گفت: با همراهی نخبگان هنری و شورای عالی ۵۰۰ پرونده هنرمندان در نیمه نخست امسال بررسی شد و ۱۵ درصد از این افراد موفق به کسب نشان درجه یک هنری شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ابوالفضل صادقی نژاد در جلسه با جمعی از هنرمندان شهرستان اهر و روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه ارسباران با تشریح آیین‌نامه‌های موجود افزود: ارزشیابی هنرمندان بر اساس استمرار فعالیت و تولید اثر هنری انجام می‌شود و تنها داشتن سابقه، بدون فعالیت مستمر، نمی‌تواند ملاک اصلی باشد.

وی با اشاره به پنج درجه تعیین شده در نظام ارزشیابی و با تاکید بر اینکه افراد فاقد فعالیت مستمر، امکان ارزشیابی و کسب درجه هنری را ندارند گفت: این درجات میزان تخصص و تجربه هنرمند را می‌سنجند و معادل مدارک تحصیلی می‌باشد، اما امکان ادامه تحصیل با این مدارک امکان پذیر نیست.

دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان کشور اظهار کرد: طبق فرایند جدید حضور شخص دبیر شورا در کمیته‌های تخصصی ارزیابی که به صورت مشاوره‌ای و بعنوان نماینده وزیر است باعث افزایش نظارت و کیفیت ارزیابی‌ها شده و فرآیند ارزیابی‌ها با دقت نظر بالا توسط کمیته‌های تخصصی انجام می‌شود.

صادقی نژاد ادامه داد: شورای ارزشیابی هنرمندان کشور شامل کارشناسان خبره و افراد متخصص است که به صورت جمعی و بر اساس معیار‌های مشخص، به ارزیابی آثار و تعیین درجه هنری می‌پردازند و رای کمیته‌های تخصصی مشورتی است و رای قطعی نیز در شورای نهایی صادر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ درجه‌ی هنری به صورت غیرمنصفانه صادر نخواهد شد گفت: ارزیابی‌ها با دقت نظر و رعایت عدالت انجام می‌پذیرد و در صورت مشاهده نواقص یا ضعف در آثار، بررسی مجدد انجام می‌شود تا برای مراحل بعدی اصلاح شود.

صادقی نژاد با بیان اینکه افرادی که درجه دریافت می‌کنند، می‌توانند از مزایایی مانند دریافت مستمری (هنرمندان بالای ۶۰ سال و از کار افتاده) و همچنین عضویت در هیئت علمی دانشگاه (دارندگان درجه یک هنری) بهره‌مند شوند تصریح کرد: این شورا از ورود سلیقه‌های شخصی به روند ارزشیابی جلوگیری می‌کند و همه هنرمندانی که درجه دریافت می‌کنند می توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.