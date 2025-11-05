سفیر ایتالیا در ایران به همراه استاندار مازندران با بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی ۴۶۰ مگاواتی نوشهر، به بررسی ظرفیت‌های همکاری دوجانبه در حوزه‌های انرژی، کشاورزی و گردشگری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سفیر ایتالیا در ایران به همراه استاندار مازندران با سفر به غرب استان، ضمن بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی ۴۶۰ مگاواتی نوشهر، در نشستی مشترک به بررسی ظرفیت‌های همکاری دوجانبه در حوزه‌های انرژی، کشاورزی و گردشگری پرداختند.

در این بازدید که با هدف تقویت روابط اقتصادی و فنی میان مازندران و ایتالیا برگزار شد، استاندار مازندران گفت: امروز فرصتی فراهم شد تا همراه با سفیر ایتالیا از غرب مازندران و نیروگاه سیکل ترکیبی نوشهر بازدید کنیم. در این نشست، علاوه بر بررسی زمینه‌های همکاری در حوزه انرژی، سایر ظرفیت‌های استان نیز مورد تبادل نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به توانمندی‌های استان مازندران افزود: مازندران و ایتالیا می‌توانند در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر همکاری‌های ارزشمندی را رقم بزنند.

در ادامه این دیدار، جلسه‌ای وبیناری با یکی از متخصصان مشارکت‌کننده در ساخت نیروگاه نوشهر برگزار شد که در آن طرفین بر ادامه همکاری‌های فنی و تخصصی تأکید کردند.

این نشست تخصصی با هدف بهره‌گیری از تجربیات مشترک برای کاهش نوسانات انرژی در سطح استان و تقویت زیرساخت‌های پایدار تشکیل شد.

این دیدار گامی مهم در مسیر توسعه روابط دوجانبه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مشترک در حوزه‌های راهبردی انرژی، کشاورزی و گردشگری محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر بین استان مازندران و کشور ایتالیا باشد.