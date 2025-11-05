تأکید رئیس جمهور بر ادامه مسیر پیشرفت علمی
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت، پس از ارائه گزارش آخرین وضع پیشرفتهای علمی کشور از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بر ضرورت ادامه مسیر پیشرفت علمی، تقویت همکاریهای منطقهای و بینالمللی و حمایت از رویکردهای دانشبنیان و امنیتمحور، تأکید کرد.
در این نشست، ابتدا وزیر کشور، گزارشی از نشست اخیر وزیران کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که در تهران برگزار شد، ارائه کرد.
مومنی در ارائه این گزارش، ضمن تشریح دستاوردهای نشست، به اتخاذ تصمیمات مهم در حوزههای گسترش همکاریهای تجاری، توسعه گردشگری، تقویت امنیت منطقهای و تسهیل صدور روادید میان کشورهای عضو، اشاره کرد و گفت: در این نشست، موضوع شناخت متقابل اعتبار گواهینامههای رانندگی کشورهای عضو اکو نیز در دستور کار نشست آینده قرار گرفت.
در ادامه نشست، امیر سرتیپ نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گزارش مبسوطی از اصابت موشکهای شلیکشده در دفاع مقدس ۱۲ روزه به اهداف حساس و راهبردی سرزمینهای اشغالی و نتایج موفقیتآمیز آن، ارائه داد.
سپس، حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز گزارشی از آخرین وضع پیشرفتهای علمی کشور، چالشهای موجود و پیشنهادهای لازم برای رفع موانع و ارتقاء جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی، ارائه کرد. در این گزارش، فراز و فرود جایگاه علمی ایران در جهان از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۳ تحلیل و بررسی شده بود.
رئیس جمهور، پس از ارائه این گزارش، بر ضرورت ادامه مسیر پیشرفت علمی، تقویت همکاریهای منطقهای و بینالمللی و حمایت از رویکردهای دانشبنیان و امنیتمحور، تأکید کرد.