مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: در ادامه روند بازگشایی موزه‌های این مجموعه پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، موزه نگارخانه از ۱۵ آبان به عنوان هشتمین موزه کاخ گلستان بازگشایی می شود.

‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آفرین امامی افزود: در موزه نگارخانه، ۴۸ تابلو با روش های مختلف نقاشی از هنرمندان برجسته دوره قاجار به نمایش درآمده است از جمله این آثار می‌توان به تابلوهایی از کمال‌الملک، صنیع‌الملک، میرزا بابا، محمودخان ملک‌الشعرا و مهدی مصورالملک اشاره کرد.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افزود: موزه نگارخانه مکانی ارزشمند برای آشنایی علاقه‌مندان با تاریخ و سیر تحول هنر نقاشی در دوره قاجار محسوب می‌شود و برخی از آثار برای نخستین بار در معرض دید عموم قرار گرفته‌اند.

امامی همچنین از نمایش چند پیانوی تاریخی در کنار تابلوهای نقاشی خبر داد و توضیح داد: این پیانوها از کشورهای اروپایی به پادشاهان قاجار اهدا شده و اکنون پس از سال‌ها در معرض بازدید عموم قرار گرفته‌اند.

او افزود: یک سری اموال جدید نیز نخستین بار به این مجموعه اضافه و در دوران جنگ، بهسازی و مرمت فضای داخلی نیز انجام شده است.