روند تدریجی افزایش دما در خراسان رضوی از بعدازظهر فردا آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: سرمای هوا تا صبح فردا، ادامه خواهد داشت. از بعدازظهر فردا، روند تدریجی افزایش دما آغاز خواهد شد و شدت سرمای هوا کاهش مییابد.
آذر رضاییپور افزود: دیشب استان، شب سردی را تجربه کرد به طوریکه هشت شهر از کل استان دمای کمتر از صفر درجه را تجربه کردند که شهرستان فریمان با چهار درجه زیر صفر، سردترین شهر گزارش شد.
وی گفت: پیشبینی شده است که دمای حداقل شبانه در نواحی کوهستانی به کمتر از صفر درجه برسد.
کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: استان در حال حاضر تحت تأثیر پایداری نسبی جو قرار دارد و این وضعیت در چند روز آینده ادامه خواهد داشت. با توجه به پایداری جو، افزایش و فرونشست آلایندههای جوی را در شهرهای بزرگ و صنعتی استان خواهیم داشت.
رضاییپور افزود: در بین شهرستانهای استان، فریمان با چهار درجه زیر صفر دیشب سردترین و سبزوار با ۱۹ درجه، گرمترین شهرهای استان بودهاند. همچنین نوسانات دمای مشهد مقدس بین دو و ۱۶ درجه بوده است.