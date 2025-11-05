معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: مهر و موم یک فروشگاه مواد شوینده، بهداشتی و آرایشی به دلیل توزیع دارو‌های قاچاق مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر علی زارع هروکی گفت: به دنبال تشدید نظارت و برخورد با تخلفات درمانی، با دریافت گزارشات مردمی، یک فروشگاه مواد شوینده، بهداشتی و آرایشی در امامشهر یزد که اقدام به تهیه و توزیع دارو‌های قاچاق و حاوی مواد مخدر می‌کرد، مهر و موم شد.

وی افزود: پرونده این واحد صنفی با هماهنگی معاونت غذا و داروی دانشگاه، پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس نظارت بر اماکن عمومی به مراجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات ارجاع شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: شهروندان گرامی در صورت مشاهده تخلفات درمانی و مراکز فاقد مجوز می‌توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان این معاونت (واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهیدصدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه) مراجعه و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰، گزارش یا شکایت خود را مطرح کنند.