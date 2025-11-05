به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،مالمیر افزود: دیروز مردی حدود ۶۵ ساله حین کار در یک ساختمان نیمه‌کاره از طبقه دوم سقوط کرد و در محل حادثه جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به آمار تلفات ناشی از حوادث کار در استان افزود: «در شش ماهه نخست امسال، ۱۸ نفر بر اثر حوادث کار در همدان جان باختند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۰ نفر بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۳ تعداد تلفات ناشی از حوادث کار استان ۴۷ نفر گزارش شده است.

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی، آمار مصدومین حوادث کار ۲۶۹ نفر بوده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ نفر دچار آسیب دیدگی شدند. در سال ۱۴۰۳ نیز ۵۹۰ نفر بر اثر حوادث کاری مصدوم شده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با تاکید بر لزوم رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کاری اظهار داشت: اگرچه کاهش آمار‌ها نشانه‌ی بهبود نسبی وضعیت ایمنی است، اما همچنان بخش قابل توجهی از حوادث ناشی از بی‌توجهی به اصول اولیه ایمنی، استفاده نکردن از تجهیزات حفاظتی و نبود نظارت کافی در پروژه‌های ساختمانی رخ می‌دهد.

کار در ارتفاع بدون استفاده از کمربند ایمنی و تجهیزات استاندارد از شایع‌ترین عوامل مرگ در محیط‌های ساختمانی است. کارشناسان ایمنی توصیه می‌کنند کارگران پیش از آغاز کار از سلامت داربست‌ها و ایمن بودن محیط اطمینان حاصل کنند، کلاه ایمنی و کفش مناسب بپوشند و کارفرمایان نیز ملزم به آموزش و نظارت مستمر بر رعایت مقررات ایمنی باشند.