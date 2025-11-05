پخش زنده
رقابتهای هی بال قهرمانی جهان در شهر بریزین استرالیا برگزار شد و نماینده ایران با شکست برابر نماینده انگلیس به نشان نقره این رقابتها دست پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز پایانی رقابتهای بیلیارد هی بال قهرمانی جهان که در شهر بریزین کشور استرالیا برگزار شد، نماینده ایران در مرحله فینال با شکست برابر نماینده انگلیس به عنوان نایب قهرمانی این رقابتها دست پیدا کرد.
سینا ولیزاده، ملیپوش ایران در رشته هی بال با برتری برابر نمایندگانی از کشورهای آفریقا، استرالیا و پرتغال به مرحله یک هشتم نهایی راه پیدا کرد.
او در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۲ نماینده هند را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. ولی زاده در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۴ حریفی از چین را شکست داد و در نیمهنهایی هم با نتیجه ۷ بر ۳ حریفی از انگلیس را برد و راهی دیدار پایانی شد.
او در مرحله فینال به مصاف نمایندهای دیگری از انگلیس رفت و ۴ به ۷ نتیجه را به حریف واگذار کرد و به عنوان نایب قهرمانی مسابقات جهانی هی بال دست پیدا کرد.
جایزه این مسابقات ۲۰۰ هزار دلار بود.