طرح توسعه کلینیک شبانه روزی بیمارستان ۵۲۱ منطقه‌ای ارتش با حضور رئیس اداره بهداشت و درمان نزاجا در مراغه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی برای اجرای بخش دندانپزشکی، داروخانه شبانه روزی، فیزیو تراپی، بخش درمان و رادیولوژی کلینیک ۲۹ فروردین ارتش در مراغه بیش از ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش، در مراسم افتتاح این طرح‌ها گفت: زیرساخت‌ها و امکانات خوبی در این مجموعه درمانی برای کارکنان ارتش در جنوب استان ایجاد شده است.

سرتیپ دوم شهباز زارعی افزود: برای افزایش خدمات واحدهای دندانپزشکی و پزشکان متخصص این مجموعه افزایش و امکانات رادیولوژی و بخش‌های درمانی کلینیک ۲۹ فروردین مراغه توسعه یافته است.

وی اضافه کرد: برنامه بعدی برای توسعه این مرکز درمانی اخذ مجوز برای راه اندازی دستگاه‌های تصویر برداری پزشکی است.

رئیس اداره بهداشت و درمان نزاجا همچنین از ایجاد، بخش بینایی سنجی، شنوایی سنجی و فیزیو تراپی در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس بیمارستان ۵۲۱ منطقه‌ای ارتش نیز گفت: طرح توسعه بخش‌ها و زیرساخت‌های کلینیک ۲۹ فروردین با صرف ۲۰ میلیارد تومان و در مدت هشت ماه اجرا شده است.

محمد علی جاویدی افزود: در این طرح بخش‌های دندانپزشکی، رادیولوژی، داروخانه شبانه روزی و بخش پزشکان این کلینیک توسعه یافته است.