به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره نگهداری راه‌های استان یزد گفت: روکش آسفالت از نوع اسلاری سیل یک روش مؤثر و اقتصادی برای حفاظت از سطح آسفالت موجود و افزایش عمر مفید جاده است.

محسن گلرسان تصریح کرد: از مزایای استفاده از روکش اسلاری سیل می‌توان به جلوگیری از نفوذ آب به لایه‌های زیرین و ایجاد تخریب، کاهش لغزندگی و افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه، به‌ویژه در شرایط آب‌وهوایی نامناسب، پوشاندن ترک‌ها و عیوب جزئی سطح آسفالت، سرعت بالای اجرا و کاهش اختلال در تردد، اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه محور یزد - طبس یکی از مهم‌ترین شریان‌های مواصلاتی استان یزد محسوب می‌شود که بخش قابل توجهی از ترافیک عبوری به سمت استان‌های شمالی و شرقی کشور را پوشش می‌دهد، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت رویه راه را خواهد داشت.