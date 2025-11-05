به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ مرتضی احدی با اشاره به خبری مبنی بر نگهداری دستگاه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، بلافاصله تیمی از ماموران پلیس شهرستان، در یکی از محلات شهر آستارا، اعزام و در بازدید به عمل آمده تعداد ۱۹ دستگاه ماینر غیرمجاز به همراه متعلقات آن را کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ماینر‌های کشف شده را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند افزود: در این خصوص متهم ۳۹ ساله پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی آستارا از شهروندان خواست هر گونه اطلاعات و اخبار در زمینه استخراج ارز دیجیتال را بلافاصله به سامانه ۱۱۰ اطلاع رسانی شود.