به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل صمت استان میزان سرمایه گذاری در این تعداد طرح را بیش از ده همت اعلام کرد و گفت: این واحد‌های صنعتی جدید برای بیش از پانصد نفر شغل ایجاد کرده‌اند.

محمدرحیمی از واحد‌های صنعتی مهم راه اندازی شده در یک سال اخیر را کارخانه فولاد زاگرس ایوان، اعلام کرد.

به گفته مدیر کارخانه فولاد زاگرس ایوان این طرح با ۵۲۸ میلیون روپیه تسهیلات ارزی و ۹۶۰ میلیارد ریال تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی راه اندازی شده است.

محمد اکبریان افزود: این طرح با ظرفیت اسمی سالانه ۱۵۰ هزار تن شمش، خوراک مورد نیاز کارخانه نورد ایوان برای تولید میلگرد را تأمین می‌کند.

وی ادامه داد: این کارخانه برای بیش از صد نفر اشتغالزایی کرده است.