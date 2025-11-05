پخش زنده
امروز: -
طوفان کالماگی همراه با سیل موجب تخریب زیرساخت ها، منازل مسکونی و جان باختن دهها نفر در فیلیپین شده؛ آماری که هر ساعت در حال افزایش است؛ طوفانی که طبق پیش بینیها بامداد جمعه ویتنام را در مینوردد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ تعداد قربانیان طوفان و سیل فیلیپین دست کم به ۵۸ نفر رسیده که بنا به اعلام سخنگوی مدیریت بحران این کشور این آمار هر ساعت در حال افزایش است.
طوفان کالماگی و سیل بیش از ۱۸۰ پرواز در فیلیپین را زمین گیر و دهها هزار نفر را بی خانمان کرده است، طوفانی که بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی پنج شنبه شب از فیلیپین خارج می شود و بامداد جمعه به ویتنام میرسد.
کالماگی با سرعت ۱۸۰ کیلومتر در ساعت مناطق مرکزی ویتنام را در مینوردد؛ ویتنامی که طی ۲۴ ساعت اخیر به علت بارشهای تند و بی سابقه، رودخانه هایش طغیان کرده و سیل ویرانگر ابنیه تاریخیش را زیر آب برده است.
بیش از ۸۰ هزار واحد مسکونی زیر آب رفته و افزون بر ۵۰۰ واحد کاملا تخریب شده است، تعداد کشتهها نیز به بیش از ۴۰ نفر رسیده است و ۱۰ نفر هم ناپدید شدهاند.
در پی جاری شدن این سیل صد نفر زخمی شدند و ۱۰ هکتار زمین کشاورزی تخریب شده است و حدود ۷۰ هزار رأس دام تلف شدند.
شرائط نامساعد جوی همچنین موجب جاری شدن سیل در جزیره پاپوآی اندونزی شد که بر اساس آخرین آمارها در اثر آن ۵۵ نفر جان باخته و بیش از ۲۰ نفر هم مفقود شدهاند.