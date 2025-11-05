به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: پذیره‌نویسی الکترونیکی حق‌تقدم در بازار سرمایه از سال ۱۴۰۲ عملیاتی شد.

پیش از این بر اساس الزامات قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، فرآیند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران از طریق ارسال پُستی انجام می‌شد و سهامدارانی که تمایل به شرکت در افزایش سرمایه داشتند، در صورتی که دارای مطالباتی از ناشر بودند باید استفاده از مطالبات گواهی حق تقدم را امضاء و به شرکت ارسال می‌کردند. اما اگر سهامداران مطالباتی نداشتند باید با واریز آورده نقدی به حساب شرکت ناشر، در افزایش سرمایه مشارکت و مدارک واریز مبلغ مربوطه را برای شرکت ارسال می‌کردند.

اما از سال ۱۴۰۲ با اجرایی شدن پذیره‌نویسی الکترونیکی حق تقدم در بازار سرمایه، سهامداران سجامی شده می‌توانند همانند یک خرید اینترنتی نسبت به مشارکت در پذیره‌نویسی به صورت الکترونیک اقدام کنند و بر این اساس تحقق این خدمت، حمایت شفاف و عینی از سهامداران در بازار سرمایه در جهت تسهیل گری و ارائه خدمات الکترونیک است.

بر این اساس، سهامداران سجامی که اطلاعات هویتی آن‌ها در درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه dara.csdiran.ir/login به ثبت رسیده، می‌توانند در فرآیند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات هر شرکت سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت الکترونیکی و برخط (آنلاین) شرکت کنند، همچنین سهامدارانی که فاقد کد سجام هستند به محض دریافت آن امکان استفاده از این طرح را خواهند داشت.

سهامداران با ورود به «درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه» به آدرس dara.csdiran.ir و ورود به داشبورد «پذیره‌نویسی سهامدار» می‌توانند اطلاعات پذیره‌نویسی حق‌تقدم و میزان مطالبات و حق تقدم تعلق گرفته خود را مشاهده کنند و در صورت نیاز مبلغ را به صورت آنلاین پرداخت کرده و این داده‌ها به صورت اتوماتیک در سیستم‌ها درج می‌شود.

از جمله مزایای این روش می‌توان به صرفه‌جویی در زمان و هزینه ریالی اشاره کرد. بدین ترتیب که در گذشته، ناشر به اجبار باید برگه های گواهی حق تقدم را از طریق پست برای سهامداران ارسال می کرد، سپس سهامداران با مراجعه به بانک، مبالغ مورد نظر را به حساب ناشر واریز و در نهایت مستندات رو مجدد برای ناشر پست می کردند. ناشر پس از دریافت بسته‌های پستی باید یک فرآیند دستی ورود داده به سامانه‌ها را انجام می‌داد تا مشخص شود که کدام سهامدار، چه مبلغی واریز کرده است و عملا وقت و هزینه زیادی هدر می رفت.