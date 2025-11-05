همایش ملی هوش مصنوعی با هدف توسعه دانش بنیان، نوآوری و بهره گیری از ظرفیت نخبگان در حوزه فناوری، بیستم تا بیست و دوم آبانماه به میزبانی استان یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد در نشست با خبرنگاران با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد‌های علمی و فناورانه گفت: یکی از برنامه‌های «یزد پایدار» تبدیل استان به قطب حوزه فناوری، نوآوری و فعالیت‌های دانش بنیان است و در این راستا، همایش ملی هوش مصنوعی در یزد برگزار می‌شود تا ظرفیت‌های نخبگان، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری برای آینده استان فعال‌تر شود.

شاه حسینی ضمن تشریح اهداف این همایش افزود: در این رویداد، مباحثی، چون هوش مصنوعی در مدارس، ارتباط صنعت و دانشگاه، و گسترش فناوری در آموزش و صنعت مطرح خواهد شد. استان یزد از استان‌های پیشتاز در حوزه هوش مصنوعی است و سند هوش مصنوعی آن تدوین و محور‌ها مشخص شده است.

وی با بیان اینکه جهت گیری صنعت یزد نیز در مسیر تحول و عبور از کار‌های سنتی به سمت کسبوکار‌های فناورانه و نوآورانه است، اظهار داشت: امروزه منابع محدود را می‌توان با بهره گیری از فناوری و هوش مصنوعی به ثروت تبدیل کرد. جوانان و دانش آموختگان خلاق یزد توانایی حضور فعال در این عرصه را دارند و باید از این نیرو‌های ارزشمند بهره گرفت.

معاون استاندار یزد همچنین از تداوم این نوع رویداد‌ها در حوزه‌های گوناگون خبر داد و گفت: قرار است همایش‌های مشابه در بخش‌های صنعتی، دانشگاه آزاد، دانشگاه فنی و حرف‌های و سایر مراکز علمی برگزار شود. همچنین مسابقات رباتیک و نوآوری دانش آموزی از برنامه‌های پیشِرو خواهد بود.

برگزاری همایش ملی هوش مصنوعی در یزد، با همکاری استانداری، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، دانشگاه‌ها و انجمن‌های تخصصی نوآوری، از بیستم تا بیست و دوم آبانماه انجام خواهد شد.