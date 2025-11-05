به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهدگفت: این اتوبوس‌ها شامل ۱۵ دستگاه اتوبوس دو کابین ۱۸ متری و ۱۵ دستگاه اتوبوس تک کابین ۱۲ متری است که با هدف نوسازی ناوگان و ارتقای سطح خدمات به شهروندان وارد مشهد شده‌اند.

محمدیان یزدی افزود: پیش ازاین نیز ۳۵ دستگاه اتوبوس جدید شامل ۱۰ دستگاه دو کابین و ۲۵ دستگاه تک کابین به ناوگان حمل‌ونقل عمومی مشهد اضافه شده بود.

معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد ادامه داد: قیمت هر دستگاه اتوبوس دو کابین ۲۲ میلیارد تومان و هر دستگاه اتوبوس تک کابین ۱۲ میلیارد تومان است؛ مجموع اعتبار تأمین‌شده برای خرید این ۳۰ دستگاه، حدود۵۱۰ میلیارد تومان بوده است.

محمدیان یزدی گفت: تمامی اتوبوس‌های جدید دارای استاندارد آلایندگی یورو ۵، مجهز به رمپ ویژه ویلچر و منطبق با آخرین استاندارد‌های ایمنی و رفاهی روز دنیا هستند و با ورود این اتوبوس‌ها، علاوه بر افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر، سطح خدمات‌رسانی به شهروندان و به‌ویژه افراد دارای معلولیت به شکل قابل توجهی بهبود خواهد یافت.