۳۰ دستگاه اتوبوس جدید با اعتبار ۵۱۰ میلیارد تومان تأمین و به ناوگان اتوبوسرانی مشهد اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عمران، حملونقل و ترافیک شهرداری مشهدگفت: این اتوبوسها شامل ۱۵ دستگاه اتوبوس دو کابین ۱۸ متری و ۱۵ دستگاه اتوبوس تک کابین ۱۲ متری است که با هدف نوسازی ناوگان و ارتقای سطح خدمات به شهروندان وارد مشهد شدهاند.
محمدیان یزدی افزود: پیش ازاین نیز ۳۵ دستگاه اتوبوس جدید شامل ۱۰ دستگاه دو کابین و ۲۵ دستگاه تک کابین به ناوگان حملونقل عمومی مشهد اضافه شده بود.
معاون عمران، حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد ادامه داد: قیمت هر دستگاه اتوبوس دو کابین ۲۲ میلیارد تومان و هر دستگاه اتوبوس تک کابین ۱۲ میلیارد تومان است؛ مجموع اعتبار تأمینشده برای خرید این ۳۰ دستگاه، حدود۵۱۰ میلیارد تومان بوده است.
محمدیان یزدی گفت: تمامی اتوبوسهای جدید دارای استاندارد آلایندگی یورو ۵، مجهز به رمپ ویژه ویلچر و منطبق با آخرین استانداردهای ایمنی و رفاهی روز دنیا هستند و با ورود این اتوبوسها، علاوه بر افزایش ظرفیت جابهجایی مسافر، سطح خدماترسانی به شهروندان و بهویژه افراد دارای معلولیت به شکل قابل توجهی بهبود خواهد یافت.