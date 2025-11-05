معاون اول رئیس جمهور در پی درگذشت ملی‌پوش جوان والیبال ایران، با صدور پیامی، این ضایعه تلخ را به خانواده آن مرحوم و جامعه ورزش کشور تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در متن پیام محمد رضا عارف آمده است:

صابر کاظمی عزیز، جوان برومند و ستاره خوش‌آتیه ملی‌پوشان والیبال جمهوری اسلامی ایران از میان ما رفت و باعث غم و اندوه دوستداران خود شد.

این ورزشکار توانمند، با تعهد، تلاش و روحیه پهلوانی خود، نمونه‌ای از نسل پرانرژی و بااستعداد جوانان ایران بود که نام میهن را در میادین بین‌المللی با افتخار بر زبان‌ها جاری ساخت. درگذشت زودهنگام او، ضایعه‌ای تلخ برای جامعه ورزش و مردم قدرشناس ایران است.

اینجانب، ضمن ابراز همدردی صمیمانه، این مصیبت را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه ورزش کشور، مربیان، هم‌گروهی‌ها و همه دوستداران صابر عزیز، تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن جوان برومند، رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان و دوستداران او، صبر و آرامش مسئلت دارم.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس‌ جمهور