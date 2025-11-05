همایش «حکمرانی استانی» ویژه فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شورای اداری آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی استاندار در این همایش با تأکید بر اینکه دوران تصمیم‌گیری‌های دستوری، متمرکز و غیرشفاف در اداره کشور به پایان رسیده است گفت: امروز جامعه ایران در مرحله تازه‌ای از بلوغ سیاسی و اجتماعی قرار دارد و اداره استان‌ها دیگر بدون تکیه بر دانش، گفت‌و‌گو و مشارکت مردم ممکن نیست.

بهرام سرمست با بیان اینکه اداره کشور با روش‌های سنتی و تمرکزگرایانه دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های امروز جامعه نیست افزود: جهان در حال تجربه تحولات شتابان علمی، فناورانه و اجتماعی است و نظام اداری ما نیز باید هم‌گام با این تغییرات متحول شود.

وی با اعلام اینکه نخستین گام در این مسیر، تغییر نگرش مدیران است، اظهار کرد: مدیران باید از نقش صرفاً اجرایی خارج شده و به رهبران فکری و تسهیل‌گران توسعه تبدیل شوند.

استاندار با اشاره به اینکه فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌ها باید بدانند که در عصر جدید، قدرت نه در دستور دادن بلکه در اقناع، گفت‌و‌گو و توانایی ایجاد همدلی است تصریح کرد: هر مدیری که نتواند میان مردم و حاکمیت پل ارتباطی ایجاد کند، در واقع مأموریت اصلی خود را انجام نداده است.

وی با بیان اینکه حکمرانی استانی به معنای مشارکت واقعی استان‌ها در تصمیم سازی‌های ملی است گفت: دولت معتقد است که بسیاری از تصمیم‌ها باید در سطح استان اتخاذ شود تا هم با شرایط محلی منطبق‌تر باشد و هم مردم احساس کنند که در سرنوشت خود نقش دارند.

سرمست با اعلام اینکه تمرکز تصمیم گیری در پایتخت، توسعه را کند کرده و باعث گسست میان مرکز و استان‌ها شده است ادامه داد: زمان آن رسیده که با تکیه بر اعتماد، ظرفیت‌های محلی را فعال کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: تمرکززدایی تنها به معنای تفویض اختیار نیست، بلکه انتقال اعتماد و مسئولیت است و اگر به استان‌ها اختیار داده می‌شود، در کنار آن باید ظرفیت پاسخگویی، شفافیت و مشارکت هم تقویت شود.