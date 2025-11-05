پخش زنده
فرآوری مجدد پسماندهای روی اولویت اصلی کاهش آلودگی صنایع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان، بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پسماندهای شهرک تخصصی روی زنجان تأکید کرد.
موسوی گفت:در سالهای گذشته حجم زیادی از پسماندهای صنعتی در اطراف این شهرک انباشته شده، اما با اقدامات انجامشده، ورود پسماند جدید متوقف و محل ذخیره ایزوله شده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان گفت:بر اساس قرارداد، شرکت مجری باید این پسماندها را ظرف ۱۰ سال به چرخه تولید بازگرداند، اما پس از دو سال، پیشرفت قابلتوجهی دیده نمیشود.
موسوی خواهان الزام شرکت به اجرای تعهدات و تسریع در جابهجایی پسماند شد.
او پسماندهای ناشی از صنایع سرب و روی را مهمترین چالش زیستمحیطی زنجان دانست و گفت: فرآوری مجدد این پسماندها علاوه بر کاهش آلودگی، سبب رونق اقتصادی و اشتغال نیز میشود.
مدیرکل محیطزیست تأکید کرد؛ تحقق توسعه پایدار زنجان تنها با همکاری همهجانبه دستگاهها و صنایع و ارتقای فناوری تولید ممکن است.