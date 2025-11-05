پخش زنده
امروز: -
رئیس اورژانس استان بر نقش خیرین در نوسازی تجهیزات تأکید کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان زنجان گفت: حدود ۳۰ درصد ناوگان اورژانس استان فرسوده است.
خسروشاهی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد ناوگان اورژانس استان فرسوده است، گفت: نقش خیرین در بهبود تجهیزات و امکانات اورژانس بسیار مهم و اثرگذار است.
وی افزود: ایجاد ارتباط نزدیک و مستمر بین ستاد و پایگاهها و رفع موانع موجود، از اولویتهای اصلی ما در مسیر ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم است.
خسروشاهی با تأکید بر اینکه پایگاههای اورژانس محور اصلی نظام پیشبیمارستانی هستند، گفت: در یک سال گذشته، مشکلات این پایگاهها بهصورت همهجانبه بررسی و بخش قابل توجهی از آنها برطرف شده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان زنجان با اشاره به اهمیت و حساسیت شغل اورژانس، بر لزوم مسئولیتپذیری در انجام وظایف محوله، رعایت اصول بهداشتی و نگهداری مناسب از خودروها و تجهیزات تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مشارکت اجتماعی و همراهی خیرین میتواند نقش مؤثری در نوسازی و بهسازی ناوگان اورژانس داشته باشد، افزود: امیدواریم با حمایت و همافزایی مجموعه دستگاهها و خیرین، زمینه ارائه خدمات سریعتر، ایمنتر و باکیفیتتر برای مردم استان بیش از گذشته فراهم شود.