به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هر چهارشنبه با بسته خبری دور برگردان همراه شما مخاطبان گرامی هستیم .

بسته دوربرگردان این هفته سراغ چند موضوع رفته؛ از جمله: شماری از مردم اراک برای انجام اقدام موثر در کاهش آلودگی هوا تجمع کردند در حالی که سخنگوی دولت نیز بر مصرف مازوت در نیروگاه شازند مهر تایید زد؛

نرخ تورم اراک، بیشتر از میانگین کشوری؛

و دشت چهل هزار ساله چنارستان دلیجان و اما و اگرهای نصب نیروگاه برق خورشیدی در این فضای تاریخی.