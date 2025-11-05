

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام والمسلمین رضایی در دیدار با کارکنان ستاد سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یکی از موانع که انسان را از یاد خدا و آخرت دور می‌کند غفلت است و باعث می‌شود آرامش زندگی فرد کمتر شود گفت: غافل شدن از یاد خدا باعث می‌شود که انسان از معرکه عبودیت الهی فاصله بگیرد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین گفت: باید مراقب باشیم زر و زیور دنیا ما را فریب ندهد و از یاد خدا و امام زمان (عج) دور نکند چراکه آرامش حقیقی انسان در انس با خدا و ائمه اطهار علیه‌السلام است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنایت به پروردگار همواره مردم را به پیروزی در برابر دشمنان وعده می‌دهند.



فرمانده سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه امروز در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین رضایی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی به لحاظ اعتقادی و فرهنگی جزو استان‌های سرآمد کشور است و همچنین براساس شاخص‌های آماری در بسیاری از آسیب‌های اجتماعی رتبه کمتر را داراست افزود: در شرایط جنگ ترکیبی تمام عیاری که کشور با آن درگیر است پرداختن به موضوعات فرهنگی بسیار مهم است.

سردار مهدوی بر افزایش سطح اعتقادات مذهبی و فرهنگی خانواده‌ها و بسیجیان تأکید کرد و گفت: فضای مجازی امروزی بستری برای آسیب‌های فرهنگی و توطئه‌های دشمنان فراهم شده است که نیازمند برنامه ریزی دقیقتر با یک مرجعیت قابل اعتماد و در دسترس برای همگان از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

وی بر ضرورت کار در عرصه فضای مجازی تأکید کرد و گفت: یک مرجع رسمی و قابل اعتماد با نظر اندیشمندان، متخصصان و اهل فن در این زمینه طراحی و اجرا شود تا بتواند به صورت هدفمند و مستمر در مجموعه بسیج و سپاه نهادینه شود تا پاسخگویی خانواده کارکنان، بسیجیان و متقاضیان در مقابله با هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای تبلیغاتی دشمنان در عرصه فضای مجازی باشد.



مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار الرضا نیز با اشاره به اینکه شاخص حرکتی در بسیج سند اعتلای بسیج با توجه ویژه به راهبرد‌های معنویت افزایی است گفت: مجموعه نمایندگی ولی فقیه در سپاه و بسیج براساس راهبرد‌های معنویت افزایی و قرارگاه‌های ۱۱ گانه فعالیت دارد.

حجت‌الاسلام کمالی با اشاره به اینکه در حال حاضر روحانیون در ۶۰۰ پایگاه مقاومت بسیج خراسان جنوبی فعالیت دارند و ۲ هزار و ۳۴۰ حلقه صالحین در خراسان جنوبی فعال هستند افزود: ۱۵ استادیار صالحین در خراسان جنوبی فعالیت دارند که از این تعداد ۱۴ برادر و یک خواهر هستند و نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی نیز در این مجموعه حضور دارند.

وی افزود: در خصوص محتوای مجموعه صالحین هزار جلد طرح کلی اندیشه اسلامی با محوریت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و کتاب‌های استاد مرتضی مطهری در اختیار افراد قرار گرفته است