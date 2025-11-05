پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: صندوق توسعه سینمای استان کرمان با هدف حمایت از پروژههای سینمایی، رویدادهای فرهنگی و تقویت زیرساختها تأسیس میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رائد فریدزاده در اولین نشست شورای سینمایی استان کرمان اظهار کرد: تشکیل شوراهای سینمایی در استانها با هدف تقویت همافزایی، استفاده از ظرفیتهای بومی و بهرهگیری از استعدادهای محلی در حوزه سینما و صنایع فرهنگی انجام میشود.
وی با تأکید بر شعار «ایران فقط تهران نیست»، گفت: یکی از اولویتهای مهم سازمان امور سینمایی، توجه به استانهایی است که در کنار پیشینه فرهنگی و تاریخی، از سرمایههای انسانی و اجتماعی غنی برخوردارند؛ کرمان یکی از این استانهاست که ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه فرهنگی و هنری دارد.
رئیس سازمان سینمایی کشور با اشاره به ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی مردم کرمان اظهار کرد: خونگرمی، مهماننوازی و روحیه همبستگی مردم این خطه در بزنگاههای تاریخی مانند زلزله بم و شهادت سردار سلیمانی بهخوبی جلوهگر شده است؛ این سرمایه اجتماعی میتواند پشتوانهای برای رشد و پویایی سینمای کرمان باشد.
فریدزاده با بیان اینکه زیرساختهای سینمایی موجود در استان پاسخگوی نیاز مخاطبان نیست، اظهار کرد: توسعه سالنهای سینما و ترغیب بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی همچنین از راهاندازی صندوق توسعه سینمای استان کرمان بهعنوان یکی از مصوبات اصلی شورا خبر داد و افزود: این صندوق با هدف حمایت از پروژههای سینمایی، رویدادهای فرهنگی و تقویت زیرساختها تأسیس میشود و تمرکز آن بر جذب سرمایههای محلی و بخش خصوصی خواهد بود.
فریدزاده با اشاره به ظرفیت قانونی استفاده از یک تا سه درصد مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی برای حمایت از فعالیتهای فرهنگی گفت: استان کرمان میتواند با استفاده از این ظرفیت قانونی، چرخه تولید و توزیع آثار سینمایی را فعالتر کند و نقش موثری در صنعت تصویر کشور ایفا نماید.