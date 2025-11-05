به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس گفت: تأسیسات شوریجه به عنوان بزرگترین طرح ذخیره‌ سازی گاز در خاورمیانه، شهریور ماه سال ۱۳۹۳ به طور رسمی در منطقه عملیاتی خانگیران افتتاح شد.

فیضی با بیان اینکه ذخیره‌ سازی شوریجه در منطقه عملیاتی خانگیران واقع شده است و نقش مهمی در تأمین انرژی به ‌ویژه در روزهای سرد زمستانی دارد، افزود: از ابتدای فصل تزریق تا نیمه نخست امسال، میزان یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون متر مکعب گاز در این مخزن، ذخیره سازی شده است که در ۴ ماه پایانی سال برای پایداری تأمین گاز مناطق شمال ‌و شمال شرق کشور از آن برداشت می شود.

وی خاطرنشان کرد: تأمین انرژی پایدار در مناطق شمال و شمال شرق با توجه به دور بودن این مناطق از مراکز اصلی تولید گاز در جنوب کشور، در شرایط افزایش روزافزون مصرف گاز در کشور بر اهمیت ذخیره ‌سازی گاز افزوده است.

مدیرعامل پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با اشاره به تلاش شبانه‌ روزی کارکنان و بهره برداری بیش از ظرفیت طراحی مخزن شوریجه گفت: این تاسیسات با وجود ظرفیت تزریق روزانه ۱۰ میلیون متر مکعب، هم اکنون با تزریق حدود ۱۲ میلیون متر مکعب در روز فعالیت می‌ کند تا آمادگی کامل برای تامین پایدار گاز در فصل زمستان فرآهم شود.

وی با بیان اینکه مخزن شوریجه نقش حیاتی در تامین گاز زمستانی شمال و شمال شرق کشور دارد، بیان کرد: در ماه‌ های سرد سال روزانه تا ۲۰ میلیون مترمکعب از این مخزن برای تامین پایداری شبکه، برداشت می شود.

فیضی با بیان اینکه پالایشگاه شهید هاشمی‌ نژاد نقش موثری در تامین گاز طبیعی استان‌ های شمال شرق کشور دارد، اضافه کرد: کارکنان این مجتمع گازی برای تولید پایدار در طول سال به ویژه در ماه‌ های سرد سال و فصل زمستان به صورت شبانه‌ روزی تلاش می کنند.