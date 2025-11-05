واگذاری بیش از ۲ هزار هکتار اراضی ملی برای سرمایهگذاری و اشتغالزایی
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای کمک به رونق سرمایهگذاری برای تولید، بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی ملی این استان به امور اراضی تخصیص داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، مجید نظری اظهار کرد: برای رونق سرمایهگذاری برای تولید در استان، از یکسال گذشته تاکنون مقدار ۲ هزار و ۸۷ هکتار از اراضی ملی برای ایجاد طرحهای سرمایهگذاری در استان به امور اراضی تخصیص داده شد.
وی افزود: این اراضی برای طرحهای نیروگاه خورشیدی، نخلستان و طرحهای صنعتی از جمله: طرح لولههای بدون درز، کارخانه تولید شیشه، مینی پالایشگاه بنزین و گازوئیل، توسعه شهرکهای صنعتی، تولید لوله پلی اتیلن سبک و طرح پترو پالایش واگذار شده است.
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان اضافه کرد با توجه به اهمیت همکاری در رونق تولید و اشتغال زایی، طبق قانون نهایت همکاری و سرعت عمل را در شناسایی، بررسی و واگذاری اراضی برای طرحهای سرمایهگذاری و اشتغالزایی خواهیم داشت.