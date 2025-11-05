رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که به دعوت رسمی همتای پاکستانی خود وارد اسلام‌آباد شده بود، توسعه روابط پارلمانی و بررسی وضع کنونی منطقه را محور اصلی مذاکرات خود با مقامات ارشد پاکستان اعلام کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به اسلام آباد در مصاحبه‌ با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره اهداف سفر خود گفت: با توجه به شرایط کنونی منطقه، روابط پارلمانی میان دو کشور و نشست‌های دوستانه با رؤسای مجلس ملی و مجلس سنا در دستور کار قرار دارد.

محمد باقر قالیباف که در رأس هیئتی بلندپایه سیاسی و پارلمانی به دعوت «ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان وارد اسلام‌آباد شده است، افزود: دیدار با نهاد‌های دولتی نیز برنامه‌ریزی شده و تمرکز اصلی ما بر همکاری‌های تجاری - امنیتی و سیاسی است.

آقای قالیباف با اشاره به اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای میان کشور‌های اسلامی تأکید کرد: در روابط دوجانبه و مسائل مهم منطقه‌ای، همه کشور‌های منطقه و جهان اسلام بویژه ما به‌عنوان دو کشور همسایه، با موضوعات مشترکی روبه‌رو هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در این سفر تعهدات گذشته میان دو کشور بررسی و برای اجرای آنها بحث و تبادل نظر خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این سفر علاوه بر دیدار با رؤسای مجلس ملی و سنای پاکستان با نخست‌وزیر و سایر مقامات ارشد سیاسی این کشور نیز گفت‌و‌گو خواهد کرد.

همچنین در ادامه برنامه سفر قالیباف به شهر‌های مهم «لاهور» و «کراچی» خواهد رفت و در نشست‌هایی با نخبگان فرهنگی، مذهبی و بازرگانان پاکستانی شرکت می‌کند.