به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد درباره جزئیات این نشست گفت: موضوعات مطرح شده در جلسه برگرفته از مسائل و دغدغه‌هایی بود که از بدنه اجتماعی به جامعه روحانیت منتقل شده بود. روحانیت همواره به عنوان پلی میان حاکمیت و مردم نقش آفرینی کرده و زمینه تصمیم سازی در حوزه‌های مختلف را فراهم کرده است.

دهستانی افزود: این نشست علاوه بر تشریح وضعیت فعلی استان، درباره برخی مسائل کلان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز تصمیماتی گرفته شد. بخشی از دغدغه‌ها متأثر از فضای ملی و بخشی دیگر مربوط به مسائل بومی استان، از جمله موضوعات مرتبط با مهاجرین، بازار، گردشگری و برخی رویداد‌های فرهنگی و اجتماعی بود.

وی گفت: در این جلسه هم به رویکرد‌های سلبی، برای مقابله با اخلال در نظم و قانون و هم به سیاست‌های ایجابی، برای تقویت نشاط و گفتمان فرهنگی مثبت در استان توجه ویژه شد. هدف اصلی، ایجاد تعادل میان این دو نگاه و شکل دهی به فضایی سالم، پرنشاط و منسجم در جامعه است.

معاون استاندار با اشاره به آغاز فعالیت ستاد انتخابات استان تصریح کرد: یکی از اهداف ارتباط و گفت‌و‌گو با گروه‌های مختلف اجتماعی، افزایش مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیشِرو است. امیدواریم با همراهی روحانیت، نخبگان و آحاد مردم، فضای همدلی و تعامل در استان بیش از پیش تقویت شود.