وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: عقل‌گرایی علامه طباطبایی در سنت، الگوی نخبگان امروز است و جامعه علمی باید تاریخ و فرهنگ خود را بشناسد.

حسین سیمایی امروز در آیین تجلیل از برگزیدگان دوره‌های بیست‌ونهم و سی‌ام المپیاد علمی دانشجویی کشور، ضمن قدردانی صمیمانه از تلاش‌های بی‌وقفه اساتید داور و سازمان سنجش آموزش کشور، با اشاره به سوال همیشگی در باب موفقیت‌های برجسته، اظهار داشت: موفقیت‌ها صرفاً محصول استعداد ذاتی نیست، اگرچه توانمندی‌های ارزشمندی که خداوند به انسان‌ها عطا فرموده، در مسیر بسیار مؤثر است. اما تجربه نشان داده است که اگر سعی و تلاش مستمر همراه آن نباشد، آن استعداد‌ها هرگز به ثمر نخواهند نشست.

وی افزود: شاهد بوده‌ایم که دانشجویان بسیار مستعد و رتبه‌های برتر، با کاهش استقامت، به مرور زمان از جایگاه خود فاصله گرفته‌اند. بنابراین، ضمن شکرگزاری از ظرفیت‌های الهی، باید به تلاش و استقامتی که شما عزیزان برای ورود به این مسیر نشان دادید، خداقوت گفت.

وزیر علوم خبر خوشی را با جامعه علمی به اشتراک گذاشت که نشان‌دهنده تداوم عظمت فرهنگی ایران در دوران معاصر است، او گفت: امروز به اطلاع می‌رسانم که کنفرانس یونسکو، پس از چهل سال، برای اولین بار از پاریس خارج شده و در کشور ازبکستان برگزار شد. در این اجلاس بین‌المللی که با حضور سران کشور‌های جهان برپا بود، جمهوری اسلامی ایران دستاورد‌های ارزشمندی کسب کرد. به طور خاص، دو شخصیت بزرگ ایرانی، مرحوم علامه طباطبایی و آیت‌الله بستانی، به رسمیت شناخته شده و نامشان در فهرست بزرگداشت‌های بین‌المللی یونسکو ثبت گردید.

سیمایی تصریح کرد: این افتخارات صرفاً مربوط به گذشته نیست. ثبت علامه طباطبایی به عنوان فیلسوفی عقل‌گرا در سنت، و همچنین ثبت شخصیتی عاشق انسان، نوع بشر و طبیعت، نشان می‌دهد که جریان افتخارآفرینی ایران عزیز در دوران معاصر نیز مستمر است.

وزیر علوم از نخبگان خواست تا علاوه بر تخصص در رشته‌های خود، به مطالعه و افتخار به تمدن، فرهنگ و تاریخ ایران بپردازند و اظهار کرد: شما سرمایه‌های این کشور هستید که به این توفیقات دست یافته‌اید؛ بنابراین، وظیفه داریم که به کشور خدمت کنیم. انتظار می‌رود در این دوران سخت و دشوار، با تکیه بر دانش و تعهد خود، بیش از گذشته برای ایران عزیز افتخارآفرین باشید.

سیمایی در پایان، ابراز امیدواری کرد که بنیاد ملی نخبگان و سایر نهاد‌های ذیربط، خدمات لازم را بر اساس مقررات به نخبگان ارائه دهند و تأکید کرد که شخص ایشان نیز در صورت لزوم در خدمت جامعه علمی خواهد بود.