استاندار قم در جریان بازدید از دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی این دانشگاه برای توسعه استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو در این نشست که صبح امروز با حضور جمعی از مدیران و اساتید دانشکدگان فارابی برگزار شد، گفت: استان قم از ظرفیت بسیار مطلوب دانشگاهی برخوردار است و دانشکدگان فارابی یکی از بهترین دانشگاههای این استان محسوب میشود.
وی با اشاره به حضور گروههای آموزشی مختلف و کیفیت بالای آموزشی و پژوهشی در این دانشکدگان، خاطرنشان کرد: این دانشگاه دانشجویان بسیار خوبی تربیت کرده که امروز در جایگاههای علمی ممتازی حضور دارند و پژوهشهای ارزشمندی نیز در آن انجام شده است.
استاندار هدف از این بازدید را آشنایی نزدیک با ظرفیتهای دانشکدگان فارابی و استفاده از این ظرفیتها در راستای حل مسائل استان عنوان کرد.
در ادامه این جلسه، معاون اداری و مالی دانشکدگان فارابی، با ابراز خرسندی از میزبانی استاندار قم در قدیمیترین مرکز آموزش عالی استان، گفت: در این دیدار، گزارشی از عملکرد و وضعیت فعلی دانشکدگان ارائه و طرحهای پیشروی مجموعه به بحث گذاشته شد.
دکتر علی حمیدیزاده، احداث خوابگاه ۳۲ واحدی متأهلی را یکی از این طرحها عنوان کرد و افزود: مطالعات اولیه این طرح انجام و تفاهمنامهای نیز با وزارت علوم منعقد شده است که امیدواریم با حمایتهای استانداری، کار احداث آن آغاز شود.
راه اندازی نیروگاه خورشیدی در دانشگاه فارابی
وی از قول مساعد استاندار برای احداث نیروگاه خورشیدی در این دانشکدگان خبر داد و گفت: همچنین موارد دیگری مانند راهاندازی تصفیهخانه و تأمین نیازهای سایت جدید دانشگاه نیز مطرح شد.
معاون اداری و مالی دانشکدگان فارابی ابراز امیدواری کرد که با پیگیریهای انجامشده، شاهد تحقق این طرحها در آینده نزدیک باشد.
استاندار قم در ادامه این جلسه با اشاره به مشکلات و دغدغههای مطرح شده از سوی مسئولان دانشگاه، گفت: مسائلی همچون تأمین بودجه، بهبود دسترسی و ارتباط با شهر و همچنین ایمنی جاده منتهی به دانشگاه از جمله این موارد بود که قطعاً در چارچوب امکانات کشور، برای رفع آنها کمک خواهیم کرد.
پیگیری ویژه ساخت خوابگاههای متاهلی
بهنام جو دغدغه مطرح شده دربارهی احداث خوابگاههای متأهلی را اشاره کرد و قول داد: این موضوع به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.
وی افزود: علاوه بر تخصیص اعتبارات دولتی، از مشارکت خیرین نیز برای احداث این خوابگاهها استفاده خواهد شد که در این راستا، زمین مورد نیاز نیز از سوی دانشگاه مشخص شده است.
مقرر شد با پیگیریهای استانداری و مشارکت نهادهای مربوطه، گامهای عملی برای رفع مشکلات و بهرهبرداری از ظرفیتهای دانشکدگان فارابی برداشته شود.