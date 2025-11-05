به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در این آیین مسئول معاونت فرهنگی خانواده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، گفت: جشنواره شمیم علوی و گوهر فاطمی ویژه خانواده کارکنان شاغل، وابسته، سربازان و کارکنان شاغل پایور بوده و با موضوعات عفاف و حجاب، نماز و مقاومت برگزار شد.

سرگرد محمد نقی کرمی، با بیان اینکه این جشنواره از تیر ماه شروع و تا ۱۵ مهر ادامه داشت، افزود: آثار جمع آوری شده توسط داوران مربوط به هر بخش مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند که در پایان لوح سپاس و جوایزی به سه نفر برتر هر رشته در دو رده سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال تقدیم شد.

وی ابراز داشت: رشته‌های کشوری گروه سنی بالای ۱۵ سال شامل: تابلو فرش، بافتنی، سفال، گلیم، خیاطی، نقاشی، خطاطی، فیلم کوتاه، عکاسی، موشن گرافی، دلنوشته، شعر، طراحی پوستر، سرود و تئاتر و رشته‌های کشوری گروه سنی زیر ۱۵ سال شامل: بافتنی، سفال، خیاطی، نقاشی، خطاطی، عکاسی، دلنوشته، طراحی پوستر و سرود بوده است.

مسئول معاونت فرهنگی خانواده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: رشته‌های استانی شامل صنایع دستی (سایر آثاری که بالا ذکر نشدن مثل گلدوزی و...) و فیلم موبایلی که در هر دو رده سنی مشارکت داده شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند.