فرماندار شفت با اشاره به اینکه اجرای طرح این سد نیازمند اعتبارات قابل توجهی است گفت: تا زمان اجرای کامل طرح، نباید زندگی مردم مختل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرماندار شفت درنشست کمیته برنامه ریزی این شهرستان در خصوص سد لاسک، گفت: اجرای طرح سد نیازمند اعتبارات قابل توجهی است و تا زمان اجرای کامل پروژه، نباید زندگی مردم مختل شود.
ارسلان مقیمی افزود: با توجه به مصوبه استان در کمیته شورای فنی، تمامی محدودیتهای خدماتی و زیرساختی ناشی از پروژه سد لاسک برای روستای لاسک لغو شد.
وی گفت: تمام محدودیتهایی که بر زندگی مردم روستای لاسک و روستاهای متأثر از پروژه سد اعمال شده بود، برداشته شد.
فرماندار شفت افزود: تمام امکانات زیربنایی، بازنگری طرح هادی، آب شرب، و استمرار خدمات زیربنایی دایر میشود.
طرح سد لاسک سال ۱۳۷۲ در این شهرستان آغاز شد و تاکنون هیچ پیشرفت فیزکی نداشته است و بلاتکلیف رها شده و مشکلات فراوانی را برای اهالی این روستاها به وجود آورده است.