به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرماندار شفت درنشست کمیته برنامه ریزی این شهرستان در خصوص سد لاسک، گفت: اجرای طرح سد نیازمند اعتبارات قابل توجهی است و تا زمان اجرای کامل پروژه، نباید زندگی مردم مختل شود.

ارسلان مقیمی افزود: با توجه به مصوبه استان در کمیته شورای فنی، تمامی محدودیت‌های خدماتی و زیرساختی ناشی از پروژه سد لاسک برای روستای لاسک لغو شد.

وی گفت: تمام محدودیت‌هایی که بر زندگی مردم روستای لاسک و روستا‌های متأثر از پروژه سد اعمال شده بود، برداشته شد.

فرماندار شفت افزود: تمام امکانات زیربنایی، بازنگری طرح هادی، آب شرب، و استمرار خدمات زیربنایی دایر می‌شود.

طرح سد لاسک سال ۱۳۷۲ در این شهرستان آغاز شد و تاکنون هیچ پیشرفت فیزکی نداشته است و بلاتکلیف رها شده و مشکلات فراوانی را برای اهالی این روستا‌ها به وجود آورده است.