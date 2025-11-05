به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی در تشریح این خبر گفت: یکی از دغدغه‌ها و مطالبات مردمی در حوزه امنیت اجتماعی، برخورد با قاچاقچیان و جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر و معتادین متجاهر و پاکسازی نقاط آلوده در سطح استان است

وی افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای پاسخگویی به این مطالبه از تاریخ ۱۱ آبان ماه به مدت ۴ روز اقدام به اجرای طرح جمع آوری و پاکسازی نقاط آلوده از وجود خرده فروشان مواد مخدر و معتادین متجاهر با همکاری فرماندهان انتظامی شهرستان‌های تابعه کرده است.

سردار نجفی گفت: در سه روز اول طرح تعداد ۱۰۸ نفر قاچاقچی، خرده فروش و نگهدارنده با کشف مقدار ۱۰۸ کیلو و ۳۸۵ گرم انواع مواد مخدر و ۴۱۳ عدد قرص‌های غیر مجاز دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به حضور فعال تعداد ۳۳۸ نفر از کارکنان انتظامی در این طرح گفت: ۴۶ نقطه آلوده در این طرح پاکسازی و تعداد ۷ دستگاه خودرو توقیف و همچنین تعداد ۲۴۰ معتاد متجاهر جمع آوری که پس از غربالگری به مراکز ماده ۱۶ و ۱۵ تحویل شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان با تاکید بر استمرار مبارزه قاطع با سوداگران مرگ، از عموم شهروندان خواست با اعلام به موقع هرگونه فعالیت مشکوک در این خصوص به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، پلیس را در این ماموریت مهم یاری رسانند.