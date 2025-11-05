امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۸/۱۴

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴- ۱۶:۳۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
پیگیری مشکلات نوبت دهی در درمانگاه‌های بیمارستان‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
اختلال در واردات و تامین نهاده‌های دامی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
ضوابط فعالیت سکو‌های خارجی
۱۴۰۴-۰۸-۱۱
دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان با رهبر انقلاب اسلامی
دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان با رهبر انقلاب اسلامی
۱۴۰۴-۰۸-۱۲
خبرهای مرتبط

خراسان رضوی گرم تر می شود

جوی به نسبت آرام تا اواسط هفته آینده در گلستان

هشدار نارنجی وقوع مه در خوزستان

برچسب ها: وضعیت آب و هوا ، هواشناسی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 