به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید احسان عسکری در نشست بررسی اعتبارات بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: تسهیلات جزء ۷ با محوریت اشتغال زنان سرپرست خانوار سال گذشته یکهزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بود که روند جذب بالایی دارد.

معاون اقتصادی استانداری با هشدار به برخی انحرافات احتمالی در هزینه کرد اعتبارات، گفت: حساسیت نسبت به انحراف تسهیلات از مسیر اصلی رصد می‌شود تا هر میزان اعتبار پرداختی به متقاضیان باید منجر به ایجاد اشتغال شود.

وی تاکید کرد: اداره کار، نظارت خود را از همان ابتدای معرفی و عقد قراردادها آغاز و در سه محور نظارت پیشین، حین اجرا و نظارت پایانی به طور کامل اعمال کند.

عسکری با تاکید به اینکه در پرداخت تسهیلات جزء ۷ ، شرکت‌های دانش‌بنیان متفاوت از گذشته دیده شوند، افزود: این شرکت‌ها در اولویت هستند و کارهای ابتکاری و نوآورانه آنان دارای امتیاز بالایی است.

وی عنوان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و همه مشتقات آن مانند هسته‌های فناور و استارت‌آپ‌ها، قطعاً در اولویت بوده چون می‌توانند اثرگذاری بسیار قابل قبولی بر اقتصاد استان داشته باشند و منشأ تولید، اشتغال، دانش و نوآوری هستند.

معاون اقتصادی تأکید کرد: بحث ساماندهی حاشیه‌نشینان از دیگر اولویت‌ها است که با دستگاه‌های مربوطه هماهنگی‌های لازم انجام شده که حداقل پنج درصد از منابع خود را به حوزه‌های حاشیه ‌نشینی شهرها و رفع مشکلات اجتماعی این مناطق اختصاص دهند.

عسکری افزود: در حوزه کشاورزی، مجموعه‌ای از مهندسین کشاورزی ذیل نهاد بسیج جامعه کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و ۴۰۰ نفر از آنان، تحت پوشش طرح توزیع زمین کشاورزی قرار گرفته‌اند تا این طرح به مدت دو سال و از طریق نهادهای مختلف اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۳ نهاد و سازمان پای کار هستند و توزیع زمین میان این سیزده نهاد انجام می‌شود که هر یک از این نهادها به تناسب ظرفیت و مأموریت ذاتی خود، سهمی از این طرح را عهده‌دار خواهند بود.

معاون اقتصادی استانداری ابراز داشت: رویکرد تسهیلات جزء ۷ بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و حاشیه شهرها برای رفع آسیب‌های اجتماعی است.