پخش زنده
امروز: -
استاندار همدان گفت: هدف اصلی در پدافند غیرعامل، حفظ تداوم خدمترسانی و تابآوری زیرساختهای حیاتی استان در برابر هرگونه تهدید و بحران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در نشست پدافند غیرعامل مشترک استانهای کشور با وزارت کشور به مناسبت هفته پدافند غیر عامل که به صورت وبیناری برگزار شد، گفت: هدف اصلی در پدافند غیرعامل، حفظ تداوم خدمترسانی و تابآوری زیرساختهای حیاتی استان در برابر هرگونه تهدید و بحران است.
حمید ملانوری شمسی افزود: پدافند غیرعامل را مجموعهای از اقدامات غیرمسلحانه است که در مجموع دنبال اهداف کلیدی شامل افزایش بازدارندگی، کاهش آسیبپذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، مدیریت مؤثر بحرانها و در نهایت ایجاد پایداری ملی است.
وی با اشاره به شعار محوری امسال که بر موضوع تابآوری زیرساخت در پایداری اجتماعی تمرکز دارد، کلید اصلی فعالیتهای پدافند غیرعامل را تأمین خدمات بدون وقفه به مردم عنوان کرد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان همدان هم گفت: تمامی زیرساختها در استان و کشور، از قبیل تأمین برق، آب، گاز و مباحث مربوط به ارتباطات، باید بدون اینکه وقفهای در آنها پیش بیاید، به مردم خدمت دهند.
علیرضا ثابت مقدم افزود: پیشبینیهای پدافند غیرعامل در تأمین و نصب دیزل ژنراتورها را در استان داشتهایم.
ثابتمقدم به تداوم کارکرد نانواییها در شرایط قطع برق اشاره کرد و گفت: به دلیل تأمین موتور برقها توسط نانواییها، کارکرد آنها قطع نشد.
وی افزود: این تمهیدات تنها محدود به تأمین برق نیستند، بلکه موارد دیگری همچون پیشبینی منابع آبی برای موارد اضطراری و سوخت جایگزین نیز در حوزه پدافند غیرعامل و متناسب با تهدیدات شناساییشده، لحاظ شدهاند.