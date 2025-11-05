رئیس مجلس در بدو ورود به کشور پاکستان گفت: در این سفر، تحقق، پیگیری و تکمیل توافقات انجام شده در گذشته میان ایران و پاکستان، در دستور کار هیئت پارلمانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به اسلام‌آباد در جمع خبرنگاران گفت: ایران و پاکستان به طور طبیعی به عنوان دو کشور همسایه و با توجه به شرایط فعلی در ارتباطات دوجانبه و شرایط منطقه از مناسبات مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و پارلمانی برخوردارند.

وی به مراودات اقتصادی و هماهنگی میان بخش‌های دولتی ایران و پاکستان اشاره کرد و افزود: تهران و اسلام‌آباد متمرکز بر همکاری‌های تجاری، سیاسی و امنیتی هستند. تحقق، پیگیری و تکمیل توافقات انجام شده در گذشته میان ایران و پاکستان نیز در دستور کار این سفر قرار دارد. طی این سفر بر اهمیت همسایگی دو کشور تاکید خواهد شد و مسائل منطقه‌ای و جهان اسلام نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی به دعوت رئیس مجلس ملی پاکستان به این کشور سفر کرده و در این سفر با رئیس مجلس ملی، نخست وزیر و برخی دیگر از مقامات پاکستان ملاقات و گفت‌و‌گو خواهد داشت. در این سفر آقایان فداحسین مالکی، محمدنور دهانی، رحمدل بامری، مهرداد گودرزوند و فضل الله رنجبر رئیس قوه مقننه کشورمان را همراهی می‌کنند.