به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، صبح روز سه‌شنبه۱۳ آبان۱۴۰۴، خیابان‌های شهر‌های جنوب آذربایجان‌غربی از مهاباد تا بوکان، پیرانشهر تا سردشت، صحنه حضور گسترده قشر‌های مختلف مردم بود؛ از دانش‌آموزان و فرهنگیان گرفته تا کارگران، بازاریان، عشایر و خانواده‌های شهدا، همه همدل و یک‌صدا، فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

در دست‌های مردم، پرچم‌های سه‌رنگ ایران اسلامی می‌درخشید و پلاکارد‌هایی با شعار‌هایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات صهیونیست‌ها جلوه‌ای خاص به مسیر راهپیمایی بخشیده بود.

راهپیمایان با چهره‌هایی مصمم، پیامی روشن به دشمنان مخابره کردند: این ملت، در برابر ظلم و زور هرگز سر تسلیم فرود نخواهد آورد. مردم بار دیگر نشان دادند راهپیمایی ۱۳ آبان تنها یک آیین نمادین نیست، بلکه نمایش همبستگی و اقتدار ملت ایران است.

راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر ثابت کرد که مردم جنوب آذربایجان‌غربی همچون همیشه، با ایمان، آگاهی و همبستگی، فریاد استکبارستیزی را به گوش جهان رساندند تا نسل امروز و فردا بداند: ایستادگی در برابر ظلم، میراث ماندگار ملت ایران است.