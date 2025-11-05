پخش زنده
امروز: -
فریادهای حقطلبانه مردم ایران دیروز در یوم الله ۱۳ آبان مرزهای جغرافیا را درنوردید و نماد همیشگی ایستادگی در برابر استکبار جهانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، صبح روز سهشنبه۱۳ آبان۱۴۰۴، خیابانهای شهرهای جنوب آذربایجانغربی از مهاباد تا بوکان، پیرانشهر تا سردشت، صحنه حضور گسترده قشرهای مختلف مردم بود؛ از دانشآموزان و فرهنگیان گرفته تا کارگران، بازاریان، عشایر و خانوادههای شهدا، همه همدل و یکصدا، فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.
در دستهای مردم، پرچمهای سهرنگ ایران اسلامی میدرخشید و پلاکاردهایی با شعارهایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات صهیونیستها جلوهای خاص به مسیر راهپیمایی بخشیده بود.
راهپیمایان با چهرههایی مصمم، پیامی روشن به دشمنان مخابره کردند: این ملت، در برابر ظلم و زور هرگز سر تسلیم فرود نخواهد آورد. مردم بار دیگر نشان دادند راهپیمایی ۱۳ آبان تنها یک آیین نمادین نیست، بلکه نمایش همبستگی و اقتدار ملت ایران است.
راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر ثابت کرد که مردم جنوب آذربایجانغربی همچون همیشه، با ایمان، آگاهی و همبستگی، فریاد استکبارستیزی را به گوش جهان رساندند تا نسل امروز و فردا بداند: ایستادگی در برابر ظلم، میراث ماندگار ملت ایران است.