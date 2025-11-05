به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس اداره دامپزشکی شفت گفت : با هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی این شهرستان ، از یک دستگاه خودروی ایسوزو ۴ هزار و ۴۱۰ کیلوگرم فرآورده دامی تاریخ مصرف‌گذشته و غیرقابل مصرف انسانی کشف و ضبط شد.

محمد جواد نیک کار با اشاره به اقدامات قانونی در این خصوص افزود: پس از هماهنگی با دستگاه قضایی و آزمایش‌های لازم، محموله کشف شده به‌دلیل غیرقابل مصرف بودن معدوم‌سازی شد.

وی گفت: متخلفان این پرونده پس از تشکیل پرونده قضائی برای مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شفت از شهروندان خواست فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش دهند.