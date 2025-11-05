پیام تسلیت آیتالله نورمفیدی در پی درگذشت مرحوم صابر کاظمی
آیتالله نورمفیدی نماینده ولیفقیه در استان گلستان با صدور پیامی درگذشت مرحوم صابر کاظمی، والیبالیست ارزنده گلستانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در پیام تسلیت آیتالله نورمفیدینماینده ولیفقیه در استان گلستان آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت ورزشکار با اخلاق و قهرمان ارزنده کشور، مرحوم صابر کاظمی ، از جوانان محبوب ورزش والیبال و از فرزندان شریف و غیور استان گلستان موجب اندوه عمیق اینجانب گردید. مرحوم کاظمی از جوانانی بود که با تلاش، پشتکار و رفتار شایسته خود، جایگاهی ارزشمند در میان مردم استان و جامعه ورزشی به دست آورد و نامی نیک از خود بر جای گذاشت.
فقدان او ضایعهای برای خانواده، دوستان و همه علاقهمندان به ورزش گلستان است. اینجانب این مصیبت را به خانواده محترم ، جامعه ورزشی کشور، مردم شریف استان گلستان بهویژه برادران و خواهران اهل سنت و تمامی دوستداران وی تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم. سیدکاظم نورمفیدی۱۴ آبان ۱۴۰۴