به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان در پیام تسلیت آیت‌الله نورمفیدی

نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت ورزشکار با اخلاق و قهرمان ارزنده کشور، مرحوم صابر کاظمی ، از جوانان محبوب ورزش والیبال و از فرزندان شریف و غیور استان گلستان موجب اندوه عمیق اینجانب گردید.

مرحوم کاظمی از جوانانی بود که با تلاش، پشتکار و رفتار شایسته خود، جایگاهی ارزشمند در میان مردم استان و جامعه ورزشی به دست آورد و نامی نیک از خود بر جای گذاشت.