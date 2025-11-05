به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ روستای جهادآباد در شمال دره‌شهر با اتحاد مردم و انتخاب شورای کارآمد، طی چند سال گذشته به الگویی از توسعه، ماندگاری و مهاجرت معکوس در مناطق روستایی ایلام تبدیل شده است.

روستایی با ۱۲۶ خانوار و ۴۴۰ نفر جمعیت در ۲ کیلومتری شمال دره‌شهر، که امروز چهره‌ای نو به خود گرفته است.

رئیس شورای اسلامی روستای جهادآباد می‌گوید: انتخاب افراد دلسوز و متخصص در شورای اسلامی باعث شد تا برنامه‌های عمرانی با سرعت بیشتری پیش برود و مردم به آینده روستا امیدوار شوند.

در همین حال لیلی اولاد، عضو شورای اسلامی روستا با اشاره به پیگیری‌های مداوم شورا برای تحقق مطالبات مردم گفت: با حمایت مسئولان موفق شدیم طرح هادی را در مساحت ۱۰ هکتار به اجرا درآوریم و زیرساخت‌های عمرانی را توسعه دهیم.

هادی محمدیان، دهیار روستا نیز اظهار کرد: در چهار سال گذشته، علاوه بر اعتبارات سالانه دهیاری، بیش از سه و نیم میلیارد تومان اعتبار ملی برای توسعه زیرساخت‌ها جذب کردیم که در بهبود معابر، شبکه آب‌رسانی و فضای عمومی روستا هزینه شده است.

علی قربانی، معاون امور دهیاری‌های وزارت کشور، جهادآباد را نمونه‌ای موفق از مشارکت مردم در توسعه محلی دانست و تأکید کرد: زمانی که اعتماد و همدلی بین مردم و مدیریت محلی شکل بگیرد، حتی کوچک‌ترین روستا‌ها نیز می‌توانند مسیر پیشرفت را هموار کنند.

بازگشت مهاجران نیز یکی از نشانه‌های این پیشرفت است؛ به گفته علی فاضلی، یکی از اهالی روستا، «سال‌ها پیش به‌دلیل کمبود امکانات مجبور به مهاجرت به کرج شدم؛ اما حالا که جهادآباد چهره‌ای تازه به خود گرفته است، به روستا برگشته‌ام».

ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌ها در سال ۱۴۰۰ برگزار شد و جهادآباد یکی از روستا‌هایی بود که با انتخاب اعضای کارآمد توانست از ظرفیت‌های قانونی شورا و دهیاری برای جذب اعتبارات و اجرای طرح‌های عمرانی استفاده کند.

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، اجرای طرح هادی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران از مهم‌ترین دستاورد‌های این دوره مدیریت محلی است.