سرمربی تیم ملی فوتبال از بازیکنان امید دعوت نمی‌کند

بر اساس توافق تیم ملی بزرگسالان و امید و در راستای همکاری و تعامل با تیم امید و حضور موفقیت‌آمیز در رقابت‌های قهرمانی آسیا، در اردوی پیش‌روی، بازیکنان زیر ۲۳ سال به تیم امید دعوت می‌شوند.