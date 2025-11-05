پخش زنده
بر اساس توافق تیم ملی بزرگسالان و امید و در راستای همکاری و تعامل با تیم امید و حضور موفقیتآمیز در رقابتهای قهرمانی آسیا، در اردوی پیشروی، بازیکنان زیر ۲۳ سال به تیم امید دعوت میشوند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس توافق تیم ملی بزرگسالان و امید کشورمان به منظور استفاده حداکثری کادر فنی تیم امید از آخرین فرصت آمادهسازی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا، در اردوی هفته آتی تیم ملی بزرگسالان از بازیکنان رده سنی تیم امید برای حضور در رقابتهای دبی دعوت نخواهد کرد بنابراین در فهرست تیم ملی نامی از بازیکنان تیم امیدوجود نخواهد داشت.