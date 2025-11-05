پخش زنده
یادواره ۴۱ شهید دانش آموزان شهرستان صومعهسرا با محوریت اولین شهید دانش آموز استان گیلان شهید فریبرز برشنورد در یکی ازدبیرستانهای این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرمانده سپاه ناحیه صومعهسرا در یادواره شهدای دانش آموز و شهید برشنورد گفت: دانش آموزان امروز ادامه دهنده مسیر همان دانش آموزان دوران انقلاب اسلامی مانند شهید برشنورد و رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند که در عرصههای مختلف توانمندی و خلاقیت خود موفقیتهایی را خلق و آن را به جهان مخابره کردند.
سرهنگ محمد صدیقی افزود : دانش آموزان امروز باید با جهاد علمی، تحصیل علم و دانش و کسب معنویت تهذیب نفس راه شهدا را ادامه دهند.