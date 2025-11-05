به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرمانده سپاه ناحیه صومعه‌سرا در یادواره شهدای دانش آموز و شهید برشنورد گفت: دانش آموزان امروز ادامه دهنده مسیر همان دانش آموزان دوران انقلاب اسلامی مانند شهید برشنورد و رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند که در عرصه‌های مختلف توانمندی و خلاقیت خود موفقیت‌هایی را خلق و آن را به جهان مخابره کردند.

سرهنگ محمد صدیقی افزود : دانش آموزان امروز باید با جهاد علمی، تحصیل علم و دانش و کسب معنویت تهذیب نفس راه شهدا را ادامه دهند.