به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت با بهره برداری از این خط، تولیدات کاشی این واحد از پنج هزار متر مربع به ده هزار متر مربع افزایش یافت.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری گفت: ۶۰۰ نیروی کار به صورت مستقیم و ۱۰۰ نیرو به صورت غیر مستقیم در این کارخانه مشغول به فعالیت هستند و کاشی‌های تولیدی این واحد به پنج کشور دنیا صادر می‌شود.

مدیر عامل کارخانه کاشیِ شهرک صنعتی شرق سمنان گفت: این کارخانه سال ۱۴۰۱ خریداری و با حمایت مسئولان دستگاه قضایی استان سمنان انتقال مالکیت شد.

سید کاظم موسوی میبدی افزود: این واحد تولیدی کاشی سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد و سال ۱۴۰۳ به بهره برداری رسید.