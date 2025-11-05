پخش زنده
دور سوم مذاکرات صلح افغانستان و پاکستان قرار است از فردا پنج شنبه در استانبول برگزار شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان اعلام کرد: هیئت مذاکره کننده افغانستان قرار است امروز چهارشنبه برای از سرگیری مذاکرات با پاکستان راهی ترکیه شود.
هیئت افغانستان به ریاست «عبدالحق وثیق» رئیس استخبارات افغانستان در این دور از مذاکرات شرکت میکند و ریاست هیئت پاکستانی را ژنرال «عاصم ملک» رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان برعهده خواهد داشت.
گفته میشود در این مذاکرات، بهبود روابط امنیتی و سیاسی بین دو کشور، همکاریهای مرزی و تلاشهای مشترک علیه تروریسم بررسی خواهد شد.
گزارشها حاکی از آن است که تلاشها برای نزدیکتر کردن دیدگاههای دو طرف ادامه دارد.
این درحالی است که دور دوم مذاکرات صلح افغانستان و پاکستان که چند روز قبل در ترکیه برگزار شد، بدون نتایج ملموس به پایان رسید و طرفها فقط بر سر ادامه آتش بس و نیز ادامه مذاکرات توافق کردند.
موضوع تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) و نقض حریم هوایی افغانستان مهمترین موارد اختلافی در مذاکرات صلح افغانستان و پاکستان است، اسلام آباد، کابل را به حمایت از تی تی پی متهم میکند و کابل مسئله حملات تی تی پی را موضوع داخلی پاکستان میداند.
افغانستان همچنین از پاکستان خواسته است نقض حریم هوایی این کشور را پایان دهد.