به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر آموزش و پرورش گفت: راهبرد اصلی این است که فارغ‌التحصیلان دانش‌آموزان عشایر، پس از اتمام دوره آموزش بتوانند به‌صورت بومی در حوزه‌های مرتبط با عشایری مشغول کار شوند؛ به همین دلیل، نظام آموزش مدارس عشایری به‌زودی اصلاح خواهد شد. این موضوع می‌تواند تاحد زیادی از مشکلات موجود بکاهد و جامعه عشایری کشور را به سمت بهبود کیفیت زندگی هدایت کند.

علیرضا کاظمی، عشایر را طلایه‌داران میراث استکبارستیز، ظلم‌ستیز و دشمن‌ستیز انقلاب اسلامی دانست و افزود: دشمن ما، هرگز نمی‌تواند کشوری مستقل و درحال رشد را تحمل کند. در این راه نیز از همه راه‌ها استفاده می‌کند؛ همان‌طور که تا به امروز نیز استفاده کرده و از جنگ هشت‌ساله و ۱۲ روزه گرفته تا تحریم‌های اقتصادی را به ملت ما تحمیل کرده است. در برابر این جبهه نیز بهترین فرهنگ استکبارستیزی برای حال امروز ما، هویت تاریخی عشایر است که همیشه در برابر بیگانگان ایستادگی می‌کردند و تاریخ این را شهادت می‌دهد.

وی با بیان اینکه فرهنگ زیست عشایری، نزدیک‌ترین شکل زندگی به الگوی معرفتی انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: شما می‌توانید رشادت، ایمان و ساده‌زیستی را حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سیره زندگی عشایر مشاهده کنید. به همین دلیل امروز در پیشگاه شما می‌ایستم و ادعا می‌کنم که دانش‌آموزان عشایر در اولویت سیاست‌گذاری ما در وزارت آموزش و پرورش هستند. سند این موضوع نیز افزایش مستمر اعتبارات عمرانی و برنامه‌ریزی‌های نرم‌افزاری برای تسهیل آموزش عشایر به‌خصوص در بخش دانش‌آموزان دختر است.

آیین اختتامیه بیست‌وچهارمین اردوی ملی دانش‌آموزان عشایر کشور، با حضور جمعی از مسئولان ملی، مدیران استانی و بیش از ۶۰۰ دانش‌آموز عشایر از ۲۶ استان کشور در تالار همایش‌های اردوگاه فرهنگی تربیتی ثامن‌الحجج (ع) مشهد برگزار شد.